أمير الشمالية يشهد اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية وجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"

شهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمقر الإمارة أمس, توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي" مثّلها المدير التنفيذي الدكتور حسين العنزي، وبين الشؤون الصحية بالحدود الشمالية التي مثّلها الدكتور علون الشمراني.
وجاء ذلك في خطوة لتحقيق مبدأ التعاون بين الطرفين وتطوير ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للخدمة المستفيدين، وذلك بتكاتف الجهود بين الطرفين وتكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.
وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية قلبي الدكتور علي المسعود على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون في المجالات المشتركة بين القطاع الحكومي وغير الربحي من خلال الشراكات المجتمعية والحرص على تبادل المنفعة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وخدمة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم في أماكن وجودهم.