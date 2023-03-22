أمير الشمالية يشهد اتفاقية تعاون بين الشؤون الصحية وجمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"

وشدد رئيس مجلس إدارة جمعية قلبي الدكتور علي المسعود على أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مد جسور التعاون في المجالات المشتركة بين القطاع الحكومي وغير الربحي من خلال الشراكات المجتمعية والحرص على تبادل المنفعة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وخدمة المرضى وتقديم الخدمات الصحية لهم في أماكن وجودهم.