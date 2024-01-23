"بيئة الطائف" تسلّم الأسمدة لمزارعي الورد الطائفي بالتعاون مع "ريف" و"الفاو"

وأوضح الخبراء أن عدم الاهتمام في «البيات الشتوي» يؤخر النمو في الشجر المنتج للورد خلال فترة البيات الشتوي وعدم اكتفائه من الاحتياج المطلوب للنوع أو الصنف المحدّد يؤدي إلى تأخير نمو البراعم، وتدني قدرة الأزهار، وتأخير التوريق الشجري وعدم انتظامه، وإلى سرعة هرم الأشجار وانخفاض إنتاجها، حيث تعود أهمية السبات الشتوي العميق في الأشجار المتساقطة الأوراق مستديمة الخضرة على تحمل انخفاض درجات الحرارة في فصلي الخريف والشتاء مما يسهم في حمايتها من التلف والموت، ومن فوائده المهمة أيضاً نموها وإنتاجها الطبيعي في فصل الصيف، وحفاظها على حيويتها وقدرتها العمرية في الإنتاج لمدة قد تصل من 50 إلى 100 عام، موضحين أن من الوسائل الزراعية المستخدمة خلال فترة السبات الشتوي، منع الري، والتقليم، وإزالة البراعم الطرفية.