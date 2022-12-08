اجتماع لجنة إصلاح ذات البين والمتطوعات بالطائف.. طموحات وتطلعات وصُلح وإثراء

عقدت لجنة إصلاح ذات البين والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء بمحافظة الطائف اجتماعًا برئاسة مدير اللجنة، ناصر بن سعيد القرني، مع عددٍ من المتطوعات بالمحافظة، وذلك للعمل على تطوير العمل التطوعي بالجمعية عمومًا وبلجنة الإصلاح خصوصًا .
وتفصيلاً، عرض الاجتماع العديد من المبادرات التطوعية التي تعود بالنفع لشرائح المجتمع بالمحافظة، فيما شارك في الاجتماع عددٌ من أعضاء لجان الإصلاح التابعة للجمعية.
ورفعَ مدير لجنة إصلاح ذات البين والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء بالطائف، ناصر بن سعيد القرني، الشكر لولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على دعمهما للتطوع ومبادراته، كذلك الشكر لسمو محافظ الطائف على متابعاته لبرامج التطوع ودعمه لها.
واختتم الاجتماع بمناقشة طموحات وتطلعات المتطوعات بالصلح وإثراء ونشر ثقافة التطوع بالمجتمع.