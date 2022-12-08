اجتماع لجنة إصلاح ذات البين والمتطوعات بالطائف.. طموحات وتطلعات وصُلح وإثراء

ورفعَ مدير لجنة إصلاح ذات البين والإرشاد الأسري بجمعية مراكز الأحياء بالطائف، ناصر بن سعيد القرني، الشكر لولاة الأمر وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله - على دعمهما للتطوع ومبادراته، كذلك الشكر لسمو محافظ الطائف على متابعاته لبرامج التطوع ودعمه لها.