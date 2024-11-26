"إغاثي الملك سلمان" يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية

يذكر أن مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، أنشئت لتحقيق أهداف إنسانية على المستويين المحلي والعالمي، تتمثل في إيجاد حلول إبداعية للتحديات التي تواجه المجتمعات، وإطلاق البرامج والمبادرات طبقاً لأحدث الممارسات.

كما تعمل المؤسسة على تعزيز التنمية للمجتمعات المستهدفة، من خلال دعم البرامج والمشاريع التنموية، بالتعاون مع المنظمات ذات الأهداف المشابهة لأهداف المؤسسة، وتقوم بدور في خدمة المشاريع الإنسانية والتخطيط لها ومحاولة إيجاد أفضل الأساليب لوضع الأفكار موضع التنفيذ والاهتمام بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة.