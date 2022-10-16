جامعة الملك خالد تدشن معرض "مبدعون" لإبراز مشاريع طلابها وطالباتها

دشنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، مؤخرًا، معرض "مبدعون"؛ لعرض مشاريع ومنتجات وأفكار وأعمال طلاب وطالبات الجامعة، وإبراز إبداعاتهم للمجتمع، وذلك في مجمع الراشد مول التجاري بأبها، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الأستاذ الدكتور سعد بن دعجم.
وصرّح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، بحرص العمادة على دعم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع والأعمال والأفكار المميزة، وتمكينهم من الوصول للمجتمع، لافتًا إلى أن معرض "مبدعون" يضمّ مشاركة أكثر من 45 طالبًا وطالبة في عدد من المجالات.
وتقوم وكالة العمادة للأنشطة على المعرض في إطار تفعيل دورها في دعم أنشطة طلابها داخل الجامعة وخارجها، بما يتوافق مع خطة الجامعة الاستراتيجية، وتأهيل جيل واعد يعكس التطور والنمو الذي يحظى به شباب وشابات الوطن في ضوء متطلبات رؤية المملكة 2030.