جامعة الملك خالد تدشن معرض "مبدعون" لإبراز مشاريع طلابها وطالباتها

وصرّح عميد شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، بحرص العمادة على دعم الطلاب والطالبات أصحاب المشاريع والأعمال والأفكار المميزة، وتمكينهم من الوصول للمجتمع، لافتًا إلى أن معرض "مبدعون" يضمّ مشاركة أكثر من 45 طالبًا وطالبة في عدد من المجالات.