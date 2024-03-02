شاهد.. حضور قيادات الأمانة و13 رئيس بلدية في ختام "موسم ملح القصب"

اختتم موسم ملح القصب 2 فعاليّاته بحضور عددٍ من قيادات أمانة منطقة الرياض و13 رئيسًا لبلديات المنطقة، في تفاعل ودعم لجهود القائمين والمنظمين لبرامج وفعاليّات الموسم.
وفي التفاصيل، حضر عددٌ من قيادات أمانة منطقة الرياض ورؤساء البلديات في المنطقة اختتام فعاليّات "موسم ملح القصب"، يتقدمهم وكيل أمانة منطقة الرياض للبلديات الدكتور عبد الرحمن الخريف، ووكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالمحسن الماضي ومدير إدارة شؤون رؤساء البلديات الدكتور رياض بن أحمد الشعيل.
فيما حضر من رؤساء البلديات، رئيس بلدية وادي الدواسر المهندس حمد آل مخلص، ورئيس بلدية الزلفي المهندس مطلق السبيعي، ورئيس بلدية حوطة سدير المهندس محمد بن جليغم ورئيس بلدية روضة سدير مسفر القحطاني، ورئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل ورئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح ورئيس بلدية رماح المهندس أحمد العمري ورئيس بلدية الحلوة محمد الخالد، ورئيس بلدية الأرطاوية نايف الحربي، ورئيس بلدية ساجر المهندس ماجد البقمي، ورئيس بلدية ثادق طلال الضويحي، ورئيس بلدية العيينة والجبيلة المهندس زيد العقيل، وكان في استقبالهم رئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبوثنين.
وتجول قيادات الأمانة ورؤساء البلديات في فعاليّات موسم ملح القصب، واطلعوا على برامجه المتنوعة التي ازدانت بها جنبات القرية التاريخية بالقصب، وتوشحت بها أسواق القرية ومبانيها الطينية القديمة.
وأشادوا بفعاليّات وبرامج موسم الملح التي استهوت جميع فئات المجتمع، وعبّروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وحُسن الضيافة، والتميز في التنظيم، والإبداع في البرامج الثقافية والحرفية والترفيهية المصاحبة لموسم الملح.
وفي ختام الزيارة كرّم رئيس مركز القصب سعد القاسم والمهندس طارق القصبي ورئيس بلدية القصب، وكالة التشغيل والصيانة بالأمانة، ورؤساء بلديات حوطة سدير وروضة سدير وعفيف ومرات والزلفي، نظير مشاركتهم ودعمهم لـ "موسم ملح القصب".