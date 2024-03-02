شاهد.. حضور قيادات الأمانة و13 رئيس بلدية في ختام "موسم ملح القصب"

فيما حضر من رؤساء البلديات، رئيس بلدية وادي الدواسر المهندس حمد آل مخلص، ورئيس بلدية الزلفي المهندس مطلق السبيعي، ورئيس بلدية حوطة سدير المهندس محمد بن جليغم ورئيس بلدية روضة سدير مسفر القحطاني، ورئيس بلدية مرات عبدالملك الهويمل ورئيس بلدية شقراء المهندس فهد الرميح ورئيس بلدية رماح المهندس أحمد العمري ورئيس بلدية الحلوة محمد الخالد، ورئيس بلدية الأرطاوية نايف الحربي، ورئيس بلدية ساجر المهندس ماجد البقمي، ورئيس بلدية ثادق طلال الضويحي، ورئيس بلدية العيينة والجبيلة المهندس زيد العقيل، وكان في استقبالهم رئيس بلدية القصب المهندس مطلق أبوثنين.