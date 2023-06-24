جازان.. "تطوير وتعمير المناطق الجبلية" تُعرِّف منسوبيها بأنظمة وخدمات التأمينات الاجتماعية

وأشاد المدير العام للهيئة، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بالجهود التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعاونها المستمر مع الهيئة، كما شكرهم على تقديم ورشة العمل بمقر الهيئة.