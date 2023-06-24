جازان.. "تطوير وتعمير المناطق الجبلية" تُعرِّف منسوبيها بأنظمة وخدمات التأمينات الاجتماعية

نظَّمت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ورشة تدريبية بقاعة التدريب بمقر الهيئة يوم الأربعاء الموافق 1444/12/3هـ.
وعُقدت الورشة بحضور مدير فرع المؤسسة بجازان عبدالسلام دغريري، وقدمها عبدالرحمن مريع؛ بهدف تعريف منسوبي الهيئة بأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، والخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة لعملائها، والتطوير المستمر لأنظمتها الإلكترونية، التي ترمي في مجملها إلى تمكين العميل من إنهاء إجراءاته بكل يُسر وسهولة.
وأشاد المدير العام للهيئة، المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بالجهود التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعاونها المستمر مع الهيئة، كما شكرهم على تقديم ورشة العمل بمقر الهيئة.