"بيئة الجموم" تنظم ورشة "أمراض وآفات البيوت المحمية"

نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في "الجموم"، بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، ورشة عمل إرشادية بعنوان: "أمراض وآفات البيوت المحمية"، في إحدى المزارع النموذجية بمركز الريان في المحافظة.
واستهدفت الورشة الإرشادية، المزارعين؛ لتعريفهم بأهم الآفات والأمراض داخل المزارع المحمية، بدءًا من المشتل وحتى الحصاد، من خلال تزويدهم بالإجراءات التي يجب مراعاتها عند إنشاء البيت المحمي؛ للحد من الإصابة بالآفات.
وأيضًا أهم الممارسات الزراعية الجيدة التي من شأنها الحد من انتشار الأمراض في الإنتاج الزراعي للبيوت المحمية.
واستعرض المهندس نزار بن سعود العتيبي، أهم الأمراض الفطرية والحشرية التي تصيب الخضار عند زراعة البذور والشتلات وطرق الوقاية منها.
إضافة إلى تعريفهم بالآفات الحشرية التي تصيب نباتات الخضار في الزراعات المحمية، ومنها "الذبابة البيضاء" و"التربس"، وتأثيرها على إنتاجية وجودة محاصيل الخضار المحمية.
كما عرض المهندس "العتيبي"، أهم الطرق التى يمكن اتباعها لمكافحة الآفات والمحافظة على البيئة في الوقت نفسه.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم المهندس رشاد الزهراني: إن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الإرشاد الزراعي؛ للوقاية من أمراض وآفات البيوت المحمية.
وأضاف، أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزمع عقدها، خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف المختصين من مهندسين وفنيين زراعيين، وكذلك المزارعين والمهتمين بشؤون الزراعة.
وفي ختام البرنامج، جرى تكريم المحاضر والمزارع مساعد الشاكري؛ لكونه أحد المزارعين المتميزين في محافظة الجموم.