"بيئة الجموم" تنظم ورشة "أمراض وآفات البيوت المحمية"

واستهدفت الورشة الإرشادية، المزارعين؛ لتعريفهم بأهم الآفات والأمراض داخل المزارع المحمية، بدءًا من المشتل وحتى الحصاد، من خلال تزويدهم بالإجراءات التي يجب مراعاتها عند إنشاء البيت المحمي؛ للحد من الإصابة بالآفات.