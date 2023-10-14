أمير جازان ونائبه يزوران شيخ شمل قبائل الشقيق

زار أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، مساء الخميس، شيخ شمل قبائل الشقيق هادي بن علي باطل القربي، في منزله بمركز الشقيق.
جاء ذلك بحضور نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.
وتأتي زيارة أمير جازان ونائبه، ضمن جولة تفقدية لمحافظة الدرب ومركز الشقيق، في إطار جولاتهما لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وبَحَث أمير المنطقة، مع المشايخ، احتياجات الأحياء والقرى التي شملتها الزيارات من الخدمات والمشروعات التنموية التي يحتاج إليها المواطن.
وأكد حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تلمس احتياجات المواطن والالتقاء بالمشايخ والأهالي، والعمل على توفيرها وفق الخطط والبرامج المُعَدة لها من قِبَل مختلف الجهات الخدمية بالمنطقة.
وأعرَبَ شيخ شمل وعرائف وأهالي مركز الشقيق، عن سعادتهم بالزيارة التي تأتي تجسيدًا لمدى التلاحم والترابط بين القيادة الحكيمة وأبناء الوطن.
حضر الجولة وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر، وأمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، وعدد من المسؤولين.