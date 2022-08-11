السيول تجرف طريق قرية الفحو بأضم.. ومناشدات لفرق الصيانة

خلفت الأمطار الغزيرة التي هطلت الخميس الماضي على قرية الفحو بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة، دمارًا كبيرًا في الطريق الرئيس ( طريف الفحو – سفوح الجبال) الذي يربط القرية بالمحافظة مما تسبب في إغلاق الطريق أمام السيارات الصغيرة، ولم يتمكن من العبور سوى أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي وبصعوبة بالغة.
وقال مواطنون من قرية الفحو إن السيول جرفت أجزاءً من طريق سفوح الجبال وبعض الطرق الفرعية الموصلة للقرى المجاورة؛ ما أدى إلى إغلاقه أمامهم، مضيفين أن الطريق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، خصوصًا في المساء، حيث يفتقد للإنارة واللوحات الإرشادية التي تحذر المارة من مواقع الخطورة، مؤكدين أن فرق الصيانة لم تباشر إصلاح الضرر حتى اليوم.
وكانت محافظة أضم شهدت الأسبوع الماضي أمطارًا غزيرة شملت المحافظة ومراكزها، وقد سالت على إثرها الأودية والشعاب.