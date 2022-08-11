السيول تجرف طريق قرية الفحو بأضم.. ومناشدات لفرق الصيانة

وقال مواطنون من قرية الفحو إن السيول جرفت أجزاءً من طريق سفوح الجبال وبعض الطرق الفرعية الموصلة للقرى المجاورة؛ ما أدى إلى إغلاقه أمامهم، مضيفين أن الطريق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، خصوصًا في المساء، حيث يفتقد للإنارة واللوحات الإرشادية التي تحذر المارة من مواقع الخطورة، مؤكدين أن فرق الصيانة لم تباشر إصلاح الضرر حتى اليوم.