الفرق الإسعافية بـ"هلال جازان" تباشر 2119 بلاغًا خلال شهر أغسطس

كما نفذ فرع الهيئة بمنطقة جازان 15 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 261 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2367 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4647 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم 12 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 215 مستفيدًا.