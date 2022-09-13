الفرق الإسعافية بـ"هلال جازان" تباشر 2119 بلاغًا خلال شهر أغسطس

باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان 2119 بلاغًا خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغت عدد الحالات الإسعافية 1837 حالة، وتم نقل 1356 حالة لمستشفيات المنطقة.
كما نفذ فرع الهيئة بمنطقة جازان 15 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي شارك فيها أكثر من 261 متطوعًا ومتطوعة بعدد ساعات بلغ 2367 ساعة تطوعية، واستفاد من تلك المبادرات 4647 مستفيدًا، إلى جانب تنظيم 12 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية استفاد منها أكثر من 215 مستفيدًا.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق "أسعفني" الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد.