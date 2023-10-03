"بر الشرائع": أكثر من 94 ألف ريال مساعدات مالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل

وقال المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة: إن الجمعية سلمت مساعدات مالية للأيتام، قُدرت بنحو 93700 ريال، وكفالة الأرامل تقدر بـ1200 ريال. كما وزعت 4695 كرتون سقيا ماء، ووزعت 503 كراتين تمر و1245 كرتون عصير و12 جهازًا كهربائيًّا، كما سجلت أكثر من 32 ملفًّا للأسر الجديدة للاستفادة من خدمات الجمعية.