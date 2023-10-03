"بر الشرائع": أكثر من 94 ألف ريال مساعدات مالية للمستفيدين من الأيتام والأرامل

كشفت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة عن منجزات شهر أغسطس، وبينت أنها قامت بتقديم مساعدات مالية، بلغت 94.900 ريال للمستفيدين، كما وزعت 921 سلة غذائية، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع بمكة المكرمة.
وقال المدير العام للجمعية بندر بن صالح سمارة: إن الجمعية سلمت مساعدات مالية للأيتام، قُدرت بنحو 93700 ريال، وكفالة الأرامل تقدر بـ1200 ريال. كما وزعت 4695 كرتون سقيا ماء، ووزعت 503 كراتين تمر و1245 كرتون عصير و12 جهازًا كهربائيًّا، كما سجلت أكثر من 32 ملفًّا للأسر الجديدة للاستفادة من خدمات الجمعية.
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تقديم كل الخدمات والمساعدات لمساندة الأسر المحتاجة في حدودها الجغرافية تحت إشراف مركز التنمية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتكامل مع الجهات الأخرى، ضمن توجيهات وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين.