جامعة شقراء تتقدم 26 مركزًا وتحقق السابع في الأداء الرياضي الجامعي

في إنجاز رياضي لافت، حققت جامعة شقراء المركز السابع في مؤشر الأداء الجامعي للاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للموسم الخامس عشر (2024 – 2025)، متقدمةً 26 مركزًا عن ترتيبها في موسم 2022 – 2023، وذلك من بين 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية.
وجاء هذا التتويج خلال الحفل السنوي الذي أقامه الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في مقر وزارة التعليم بالرياض، برعاية معالي وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، حيث تسلم رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف درع التكريم.
ويُجسد هذا التقدم المتسارع تطور جامعة شقراء في مجال النشاط الرياضي الجامعي، إذ انتقلت من المركز 33 في موسم 2022 – 2023، إلى المركز 19 في الموسم الماضي، قبل أن تحل سابعًا هذا العام، ما يعكس نجاحها في تعزيز حضورها في البطولات ورفع مستوى مشاركاتها وتنظيمها.
من جهته، أعرب الدكتور علي بن محمد السيف عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس التزام الجامعة بتحقيق التميز في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، عبر توفير بيئة متكاملة لصقل المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم.
وأضاف أن هذا التقدم يأتي في إطار دعم وزارة التعليم المتواصل لتمكين الجامعات من الاستثمار في الرياضة الجامعية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تؤكد على أهمية النشاط الرياضي في بناء الشخصية المتكاملة للطالب، وتعزيز دوره كأحد محركات التنمية المستدامة.
ويُعد مؤشر الأداء الصادر عن الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية معيارًا لقياس مستوى الجامعات في مجالات المشاركة في البطولات والمنافسات، إضافة إلى جودة الأداء الرياضي والتنظيمي، ما يجعل التقدم فيه مؤشرًا واضحًا على جودة الجهود المبذولة داخل الجامعة.