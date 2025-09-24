جامعة شقراء تتقدم 26 مركزًا وتحقق السابع في الأداء الرياضي الجامعي

ويُجسد هذا التقدم المتسارع تطور جامعة شقراء في مجال النشاط الرياضي الجامعي، إذ انتقلت من المركز 33 في موسم 2022 – 2023، إلى المركز 19 في الموسم الماضي، قبل أن تحل سابعًا هذا العام، ما يعكس نجاحها في تعزيز حضورها في البطولات ورفع مستوى مشاركاتها وتنظيمها.