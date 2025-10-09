أمين جدة يُكرّم الدفعة الثالثة من المواطنين المتعاونين في دعم وتحسين الخدمات البلدية

كرّم أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، اليوم (الخميس)، عددًا من المواطنين والمواطنات المتعاونين مع الأمانة، خلال الحفل التكريمي الثالث لمبادرة "صوتك مسموع"، والذي أُقيم في مقر الأمانة، تقديرًا لإسهاماتهم في رصد الملاحظات والمقترحات ومشاركتهم الفاعلة في تحسين مستوى الخدمات البلدية، بما يعزز جودة الحياة في مدينة جدة.
ويأتي هذا التكريم امتدادًا لجهود الأمانة في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية ضمن مبادرة صوتك مسموع، التي تمثل قناة تواصل إضافية مع السكان، وتجسّد نهج الأمانة في إشراك المجتمع المحلي كشريك فاعل في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال أمين جدة خلال كلمته في الحفل: إن الأمانة تنظر إلى المجتمع بوصفه شريكًا أساسيًا في التطوير وليس مجرد مستفيد من الخدمات، مشيرًا إلى أن مبادرة صوتك مسموع أصبحت نموذجًا للتكامل بين الجهود الرسمية والمجتمعية، وأسهمت في تعزيز سرعة الاستجابة للملاحظات وتحسين جودة الخدمات البلدية.
وأضاف أن مدينة جدة يعمل على تطويرها عدد من الجهات ذات العلاقة في إطار تكاملي ووفق مؤشرات أداء تقيس التحسن في الخدمات، والتي شهدت تقدمًا ملموسًا انعكس على جودة الحياة، وتشمل تلك المؤشرات: الأمن والأمان، الرعاية الصحية، السكن، البنية التحتية، النقل العام، المدن الذكية، والشواطئ المفتوحة والحدائق.
وبيّن التركي أن الأمانة، وبالتعاون مع القطاعات الحكومية الأخرى، تنفذ برنامجًا متكاملًا للبنية التحتية وفق خطط وميزانيات معتمدة، ويستمر العمل على تنفيذها حتى عام 2030.
وأكد أن تحسّن الأداء البلدي في جدة يعكس تفاعل المواطنين وتكامل الجهود بين الجهات، مشيرًا إلى أن تفاعل السكان ومبادراتهم الإيجابية تمثل أحد محركات التطوير البلدي المستدام.
وخلال الحفل، استعرضت الأمانة أبرز إنجازات مبادرة "صوتك مسموع"، التي تطورت من آلية تواصل تقليدية إلى قناة تفاعلية عبر تطبيق "واتساب" تُعنى باستقبال الشكاوى والملاحظات ومتابعتها حتى معالجتها، كأداة تكاملية داعمة لأنظمة البلاغات الرسمية مثل منصة بلدي والمركز الموحد 940.
كما استمع أمين جدة إلى عدد من الملاحظات والمقترحات المقدمة من المواطنين، ووجّه بدراستها ومتابعتها، ثم سلّم شهادات الشكر للمكرّمين، أعقب ذلك زيارة إلى مركز التحكم بالأمانة للاطلاع على أنظمة المتابعة الرقمية وآليات الربط مع نظام البلاغات الموحد.
من جانبها، استعرضت رؤى نصيف، المدير العام لمركز التحكم، منظومات الخدمات الذكية التي يعمل عليها المركز، وتشمل:
- منظومة النظافة (منصة مدينتي، نظام تتبّع المركبات AVL، نظام راصد النظافة، نظام دعم متخذ القرار، المردم الذكي).
- منظومة الطرق (نظام راصف، نظام الرصف الأسفلتي PMMS، نظام رخص الحفريات، نظام التحكم في الإنارة، ونظام SCADA للتحكم في محطات الرفع ومضخات تصريف مياه الأمطار).
- منصة التحكم في خدمات المدينة التي توحّد مختلف الأنظمة في واجهة رقمية واحدة لمتابعة الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأوضحت الأمانة أن إجمالي الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مبادرة "صوتك مسموع" خلال عام 2025 بلغ 1,734 شكوى، أُنجز منها 1,413 بنسبة إنجاز 81%، ما يعكس فاعلية المبادرة وتفاعل المجتمع، مؤكدة إمكانية التواصل مع الخدمة عبر الرقم 0126149400.