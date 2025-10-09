أمين جدة يُكرّم الدفعة الثالثة من المواطنين المتعاونين في دعم وتحسين الخدمات البلدية

وأضاف أن مدينة جدة يعمل على تطويرها عدد من الجهات ذات العلاقة في إطار تكاملي ووفق مؤشرات أداء تقيس التحسن في الخدمات، والتي شهدت تقدمًا ملموسًا انعكس على جودة الحياة، وتشمل تلك المؤشرات: الأمن والأمان، الرعاية الصحية، السكن، البنية التحتية، النقل العام، المدن الذكية، والشواطئ المفتوحة والحدائق.