مستشفى "محمد بن عبدالعزيز" تنال الاعتماد المؤسسي من "الهيئة السعودية"

وقال المستشفى: إن منح الاعتماد نتيجة توافق الإمكانات والتجهيزات العالية مع المتطلبات والشروط التي تستند إليها الهيئة من خلال اكتساب المتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكّنهم من العمل في أقسام العنايات المركزة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة عالية في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة للبالغين.