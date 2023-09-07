مستشفى "محمد بن عبدالعزيز" تنال الاعتماد المؤسسي من "الهيئة السعودية"

حصل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز أحد مكونات تجمّع الرياض الصحي الثاني، اليوم الخميس، على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ويأتي اعتماد المستشفى كمركز تدريبي لبرنامج دبلوم التمريض في العناية الحرجة للكبار، ولمدة أربع سنوات، بعد تحقيقه معايير الاعتماد المطلوبة.
وقال المستشفى: إن منح الاعتماد نتيجة توافق الإمكانات والتجهيزات العالية مع المتطلبات والشروط التي تستند إليها الهيئة من خلال اكتساب المتدربين المهارات المعرفية والمهنية والخبرة اللازمة التي تمكّنهم من العمل في أقسام العنايات المركزة؛ بما يضمن تقديم خدمة تمريضية آمنة وذات جودة عالية في التخصصات الحرجة كالعناية المركزة للبالغين.
ونوّه المستشفى إلى أن اعتماد مثل هذه البرامج التدريبية تساعد في تعزيز مستوى كفاءة الكوادر الطبية في المنشآت الصحية؛ بما ينعكس على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.
يُذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الممرضين والممرضات السعوديين؛ للعمل في أقسام العناية المركزة، عن طريق إلحاقهم ببرنامج تدريبي مكثف لمدة سنتين؛ لتأهيلهم للعمل في أقسام العناية المركزة وتحقيق نسب التوطين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.