التقى 1420 مديراً ومديرة للمدارس.. "المدخلي" يتفقد عدداً من مدارس الطفولة المبكرة بمكة المكرمة

‏وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الانضباط المدرسي وتهيئة بيئة مبهجة لاستقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي 1445هـ. كما تم الاستماع إلى مقترحات مديري ومديرات المدارس، والإجابة عن تساؤلاتهم ودعمهم في تذليل التحديات التي قد تواجه بعض المدارس.