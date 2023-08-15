التقى 1420 مديراً ومديرة للمدارس.. "المدخلي" يتفقد عدداً من مدارس الطفولة المبكرة بمكة المكرمة

قام مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة محمد المدخلي- يرافقه مدير إدارة المشاريع والصيانة- بزيارة لروضة الإخلاص، والثانوية الرابعة والعشرين وعتبة بن غزوان للطفولة المبكرة، وعبدالرحمن الغافقي للطفولة المبكرة، وذلك للاطمئنان على جاهزية واستعداد المدارس لاستقبال طلابها وطالباتها للعام الدراسي 1445 هـ.
كما التقى المدخلي بمديري ومديرات أكثر من 1420مدرسة، بحضور المساعدين ومديري الإدارات ومكاتب التعليم وذلك بهدف رفع جاهزية البيئة المدرسية والتعليمية.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الانضباط المدرسي وتهيئة بيئة مبهجة لاستقبال الطلبة وانطلاقة العام الدراسي 1445هـ. كما تم الاستماع إلى مقترحات مديري ومديرات المدارس، والإجابة عن تساؤلاتهم ودعمهم في تذليل التحديات التي قد تواجه بعض المدارس.