أسواق النفع العام بمكة تحتفل بذكرى "يوم التأسيس"

واتشحت بعض أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة، بالزينة والإضاءة باللون الأخضر، بمناسبة ذكرى التأسيس، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزّز من الوحدة الوطنية، والافتخار بالانتماء لهذا الوطن الغالي والمبارك.