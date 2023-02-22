أسواق النفع العام بمكة تحتفل بذكرى "يوم التأسيس"

احتفلت أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة، الأربعاء، بـ"يوم التأسيس"، بالتعاون مع الشركات المشغلة للأسواق؛ للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.
واتشحت بعض أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة، بالزينة والإضاءة باللون الأخضر، بمناسبة ذكرى التأسيس، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية والعديد من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تعزّز من الوحدة الوطنية، والافتخار بالانتماء لهذا الوطن الغالي والمبارك.
وتزين السوق المركزي بجدة للاحتفال بوجود فرقة لإحياء المكان وسرد قصة "يوم التأسيس" للزوار والتفاعل معهم عن طريق ألعاب تسلط الضوء على تاريخ المملكة وإنجازاتها بمشروعات رؤية 2030، بالإضافة إلى ضيافة القهوة السعودية والتمور من مختلف مناطق المملكة وتوزيع هدايا لزوار السوق.
وقد شهدت فعاليات "يوم التأسيس"، إقبالاً كبيرًا من جميع فئات المجتمع وتفاعلاً يجسد مشاعر الوطنية والانتماء؛ لتخليد هذه المناسبة الغالية على قلوب جميع المواطنين.