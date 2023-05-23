انطلاق برنامج زراعة الفواكه المتساقطة الأوراق والمستديمة الخضرة في تيماء

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة، الدكتور أنور بن محمد السالمي أن النجاح الذي يتحقق في هذا المجال والذي نتطلع إلى زيادته من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لرواد الزراعة والمهتمين بقطاع الزراعة، وفق حرص الوزارة لتقديم العديد من البرامج النوعية في القطاع الزراعي لكافة المجتمع المحلي.