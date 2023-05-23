انطلاق برنامج زراعة الفواكه المتساقطة الأوراق والمستديمة الخضرة في تيماء

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تيماء اليوم، برنامج زراعة الفواكه المتساقطة الأوراق والمستديمة الخضرة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في مقر جمعية البر والخدمات الاجتماعية بالمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك بالإنابة، الدكتور أنور بن محمد السالمي أن النجاح الذي يتحقق في هذا المجال والذي نتطلع إلى زيادته من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية لرواد الزراعة والمهتمين بقطاع الزراعة، وفق حرص الوزارة لتقديم العديد من البرامج النوعية في القطاع الزراعي لكافة المجتمع المحلي.
من جهته أكد مدير مشروع توطين الزراعة، المهندس محمد اليابسي أن البرنامج يشمل التدريب النظري والعملي لبناء وتعزيز القدرات للشباب بتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف المهندس اليابسي أن البرنامج يأتي ضمن مشروع دراسات وبناء وتعزيز القدرات الوطنية لامتهان حرفة الزراعة.