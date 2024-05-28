"مجلس جامعة الملك خالد" يقر لائحة المدينة الطبية والمستشفيات الجامعية وخطة تطوير الأداء بالتصنيفات الدولية

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة؛ إذ تم تجديد تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحيات مجلس الجامعة، والموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على استكمال إقرار الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية لمرحلة البكالوريوس، ونقاط الخروج المبكر لكل برنامج، وكذلك الموافقة على إلغاء القبول المباشر في التخصصات الصحية والهندسية، واعتماد الآليات المقترحة للقبول على المسار الصحي والمسار الهندسي، حسب ضوابط الدراسة والتخصيص المحددة.