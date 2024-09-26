"محافظ قلوة" يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ94

وتَضمنت فقرات الحفل عددًا من الكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز ما نفذته البلدية والجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وما تحقق للوطن من منجزات على مدى 94 عامًا.