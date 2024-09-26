"محافظ قلوة" يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني الـ94

رعى محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري حفل أهالي المحافظة الذي نفّذته البلدية بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص بمناسبة اليوم الوطني 94، على ملعب نادي قلوة الرياضي.
وتَضمنت فقرات الحفل عددًا من الكلمات الخطابية التي تحدثت عن أبرز ما نفذته البلدية والجهات الحكومية والأهلية بالمحافظة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية وما تحقق للوطن من منجزات على مدى 94 عامًا.
بعد ذلك شاهد الحضور "أوبريت" غنائيًّا وطنيًّا بمشاركة فرقة الفنون الشعبية وقصائد شعرية ومعزوفة وطنية وتكريم ضيوف الحفل؛ فيما أضاءت الألعاب النارية سماء الحفل.
وشهدت مواقع الاحتفالات باليوم الوطني في المحافظة ومراكزها في وقت سابق، العديد من الفعاليات المنوعة التي لاقت استحسان الحضور.