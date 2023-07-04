"تذكرة" لتحفيظ القرآن بعسير تنظم دورة صيفية مكثفة بجامع الملك فهد بأبها

أعلنت "تذكرة" الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بعسير عن انطلاق الدورة الصيفية المكثفة بنسختها الثانية والعشرين لحفظ ومراجعة القرآن الكريم وسيكون مقرها في جامع الملك فهد بأبها للبنين، وللبنات دار صفية بنت يحيى بحي الموظفين بأبها.
وحددت الجمعية مستويات الدورة كما يلي : المستوى الأول: القرآن الكريم كاملاً، والثاني: عشرون جزءًا، والثالث: عشرة أجزاء.
وجاءت مساراتها المسار الأول: لطلاب الجمعية المنتظمين من عشرة أجزاء فأعلى، والثاني: المشاركون في مسابقة الملك سلمان، والثالث: من الطلاب الذين أتموا جميع المرحليات والرابع: الزائرون من خارج المنطقة، المسار الخامس: طلاب المنح (جامعة الملك خالد).
وستكون أوقات الدورة: للبنين من بعد صلاة الفجر حتى العاشرة صباحًا، وللبنات من التاسعة صباحًا حتى صلاة الظهر.
وشددت الجمعية على الشروط التالية: أن يكون المشارك أو المشاركة حافظًا لعشرة أجزاء فأعلى، ومن كان من طلاب الجمعية فيشترط اجتيازه لاختبار المرحلية في هذه الأجزاء.
يُشار إلى أن هذه الدورة انطلقت في نسختها الأولى منذ أكثر من 22 عامًا وتحديدًا من 1422 هجرية .