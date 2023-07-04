"تذكرة" لتحفيظ القرآن بعسير تنظم دورة صيفية مكثفة بجامع الملك فهد بأبها

وشددت الجمعية على الشروط التالية: أن يكون المشارك أو المشاركة حافظًا لعشرة أجزاء فأعلى، ومن كان من طلاب الجمعية فيشترط اجتيازه لاختبار المرحلية في هذه الأجزاء.