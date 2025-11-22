تكريم 4 سيدات تبرّعن بالدم 10 مرات في فعالية توعوية بجدة

نظّمت الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة بمحافظة جدة فعالية توعوية للتبرع بالدم، أُقيمت في أحد الأسواق التجارية، بهدف دعم العمل التطوعي الصحي وخدمة المرضى المحتاجين.
وشهدت الفعالية مشاركة لافتة من الزوّار والمتطوعين، وأسهمت في تزويد بنك الدم بـ30 كيسًا، بسعة 450 مل لكل كيس، في مبادرة تعكس أهمية التكاتف المجتمعي في دعم الخدمات الصحية.
وفي لفتة تقديرية، كرّمت الجمعية أربع سيدات قدّمن نموذجًا مُلهمًا في العطاء بعد تبرّعهن بالدم 10 مرات، وذلك تقديرًا لدورهن الإنساني المستمر.
وأكدت الدكتورة عائشة نتو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن التبرع بالدم يُعدّ عملًا إنسانيًا نبيلًا يُسهم في إنقاذ الأرواح، ويُعزّز من قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية، مشيدةً بالحضور الفاعل والتفاعل من المجتمع.
وقدّمت الدكتورة نتو شكرها لوزارة الصحة على تعاونها في دعم المبادرات التوعوية، ولإدارة السوق التجاري على الاستضافة والمساهمة في نجاح الفعالية وتحقيق أهدافها.