محافظ صامطة يرعى احتفال مكتب تعليم صامطة باليوم الوطني 92





وشهد الحفل، الذي افتتح بالسلام الملكي؛ العديد من الفقرات الوطنية والفنية والعروض المرئية والكلمات الوطنية والمشاركات الطلابية، ومعرضًا طلابيًّا استعرض المنجزات الوطنية المتحققة للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني، والتضحيات التي بذلها الملك المؤسس.