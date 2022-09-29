محافظ صامطة يرعى احتفال مكتب تعليم صامطة باليوم الوطني 92

رعى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، اليوم الخميس، بمدرسة الملك خالد الابتدائية؛ احتفال مكتب تعليم صامطة باليوم الوطني الثاني والتسعين، والمعرض المصاحب له.
نظمت الحفل أقسام الشؤون التعليمية "بنين بنات" بالمكتب، بحضور مدير مكتب التعليم عبد الرزاق بن محمد الصميلي، ومدير شرطة المحافظة المقدم جابر بن محمد مدخلي.
وشهد الحفل، الذي افتتح بالسلام الملكي؛ العديد من الفقرات الوطنية والفنية والعروض المرئية والكلمات الوطنية والمشاركات الطلابية، ومعرضًا طلابيًّا استعرض المنجزات الوطنية المتحققة للمملكة العربية السعودية في يومها الوطني، والتضحيات التي بذلها الملك المؤسس.
وألقى الطالب أحمد محمود سهل كلمة مكتب التعليم بصامطة بهذه المناسبة، تحدث خلالها عن الحب الفطري لهذه البلاد وقادتها في قلب كل مواطن ومواطنة، والفخر بتاريخها وتراثها الثقافي والتاريخي والاعتزاز بحاضرها المشرق المزدهر.
ونوه إلى البطولات والتضحيات التي بذلها المؤسس، طيب الله ثراه، لتوحيد أجزائها، والنهضة التنموية التي سعى لتحقيقها قادتها من ملوكها الذين تعاقبوا عليها.