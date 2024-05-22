"المنصور" يتفقد مكتب "وزارة البيئة" بالقويعية ويقف على احتياجاته وبرامجه

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.