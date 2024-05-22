"المنصور" يتفقد مكتب "وزارة البيئة" بالقويعية ويقف على احتياجاته وبرامجه

تفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، الدكتور علي بن محمد المنصور، أمس الثلاثاء، مكتب الوزارة بمحافظة القويعية، حيث وقف على احتياجات المكتب والبرامج التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبرامج الدعم المقدمة للمزارعين ومربي الماشية.
كما اطلع "المنصور" على الخدمات المقدمة في أسواق الأعلاف والمواشي وأسواق الخضراوات والفواكه بالمحافظة.
والتقى "المنصور"، خلال زيارته، محافظ القويعية سعد بن محمد بن معمر، واستعرض معه بعض مهام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وبحثا سبل دعمها في كل المجالات، إضافة إلى تسريع وتيرة الأعمال المشتركة بين المحافظة ومكتب الوزارة.
وتم خلال الزيارة، وبرعاية من محافظ القويعية، وبحضور مدير عام الفرع، توقيع اتفاقيتين بين مكتب الوزارة وكل من مستشفى القويعية العام، ومصنع الحامد للبلك والخرسانة الجاهزة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج زياراته لكل المكاتب والوحدات التابعة لفرع الوزارة في المنطقة؛ للوقوف على احتياجاتها وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها؛ ليتسنى لها تأدية عملها في خدمة أبناء المنطقة على أكمل وجه.
ورافق "المنصور" خلال زيارته لمحافظة القويعية فريق عمل مكون من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بفرع الوزارة بمنطقة الرياض.