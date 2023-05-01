محافظ صامطة يستقبل فريق "أمل الركوبة" بعد حصولهم على بطولتي كأس الرابطة والسوبر على مستوى جازان

وهنّأ محافظ صامطة إدارة وأعضاء شرف ولاعبي فريق "أمل الركوبة" بهذا الإنجاز المشرف على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن ما حققه الفريق من إنجازات متواصلة دليل على ما تزخر به المحافظة من مواهب متميزة، ستكون رافدًا مهمًا لتمثيل المحافظة على مستوى المملكة، مضيفًا أن المحافظة تدعم بشكل لا محدود جميع الأنشطة الرياضية المختلفة بما يعود على أبناء المحافظة بالنفع.