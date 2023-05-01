محافظ صامطة يستقبل فريق "أمل الركوبة" بعد حصولهم على بطولتي كأس الرابطة والسوبر على مستوى جازان

استقبل محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع، اليوم في مكتبه، إدارة وأعضاء شرف ولاعبي فريق "أمل الركوبة"؛ بمناسبة حصول الفريق على كأس رابطة الهواة لكرة القدم، وكأس سوبر رابطة الهواة لكرة القدم، ووصيف دوري رابطة الهواة لعام 2022م على مستوى منطقة جازان.
وهنّأ محافظ صامطة إدارة وأعضاء شرف ولاعبي فريق "أمل الركوبة" بهذا الإنجاز المشرف على مستوى المنطقة، مؤكدًا أن ما حققه الفريق من إنجازات متواصلة دليل على ما تزخر به المحافظة من مواهب متميزة، ستكون رافدًا مهمًا لتمثيل المحافظة على مستوى المملكة، مضيفًا أن المحافظة تدعم بشكل لا محدود جميع الأنشطة الرياضية المختلفة بما يعود على أبناء المحافظة بالنفع.
فيما أعربت إدارة وأعضاء شرف ولاعبو فريق "أمل الركوبة" عن سعادتهم بهذه المناسبة، ولقائهم بمحافظ صامطة، وما استمعوا إليه من توجيهات.