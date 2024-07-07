"تعليم الطائف" يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح

حققت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح، مسابقة المهارات الثقافية للمرحلة المتوسطة، وكذلك المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح للمرحلة الثانوية.
حيث حقق أربعة طلاب وأربع طالبات مراكز متقدمة في مسابقة المهارات الثقافية 2024م، في موسمها الثاني على مستوى المملكة، والتي نظمتها وزارةً الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم.
وحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح للمرحلة المتوسطة الطالبات؛ بيلسان سامي الزهراني من متوسطة قاعدة الملك فهد الجوية، جانيت علي القحطاني من متوسطة قاعدة الملك فهد الجوية، ريتاج صالح باحكيم من متوسطة قاعدة الملك فهد الجوية، ريتال محمد المطيري من متوسطة قاعدة الملك فهد الجوية.
وحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح للمرحلة الثانوية ريان سعد القرني، سعود ثامر الطويرقي، باسل سامي الحارثي، محمد خالد القثامي من مدارس العبادي الأهلية الثانوية.
وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطلبة مشيدًا بجهودهم وتمثيلهم لتعليم الطائف خير تمثيل، ومثمنًا الجهود المبذولة التي قدمتها أسرهم ومدارسهم للوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.
وشدد الدكتور الغامدي على أن هذا الإنجاز ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لقطاع التعليم وفق رؤية المملكة 2030، معربًا عن شكره وتقديره للشؤون التعليمية، إدارة الأداء التعليمي، قسم النشاط الطلابي، راجيًا للجميع التوفيق والسداد.