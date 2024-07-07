"تعليم الطائف" يحقق المركز الثاني على مستوى المملكة في المسرح

وهنأ المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي الطلبة مشيدًا بجهودهم وتمثيلهم لتعليم الطائف خير تمثيل، ومثمنًا الجهود المبذولة التي قدمتها أسرهم ومدارسهم للوصول بهم لمنصات التكريم وتحقيق التميز والإنجاز، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها تعليم الطائف في عددٍ من المجالات على المستويين المحلي والعالمي.