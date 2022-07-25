5000 متدرب ومتدربة في برامج التدريب الصيفي بـ"تعليم عسير"

تنفذ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في المدة من الخامس والعشرين من الشهر الحالي وحتى السابع والعشرين من شهر محرم المقبل، حزمة من البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات، والمنفذة في عدد من مراكز التدريب بكافة قطاعات المنطقة، وذلك بتنظيم من إدارتي التدريب والابتعاث "بنين وبنات".
وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن الفعاليات الصيفية تهدف إلى تقديم برامج تطويرية ونوعية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بما يتوافق واحتياجاتهم وتخصصاتهم واستثماراً لفترة الإجازة الصيفية، مبيناً أن برامج المعلمين بلغت 24 برنامجاً، ويعمل على تنفيذها 24 مدرباً، ويستفيد منها قرابة 2400 متدرباً، فيما بلغت برامج المعلمات 51 برنامجاً، تنفذها 51 مدربة، ويستفيد منها قرابة 2600 متدربة.
يذكر أن من أبرز البرامج المقدمة: الأمن السيبراني، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتقويم المتمركز حول المتعلم، وتنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التصميم والتوثيق الإلكتروني، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والحوسبة السحابية وتقنيات التعليم، والجيوجبرا، ومبدأ باريتو، والتعلم القائم على المشروعات، و " IELTS COURSE PREPARATION" وتوظيف الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وإدارة المعرفة ودورها في تطوير عمل المؤسسات التعليمية، والتعليم المدمج، والذكاءات المتعددة، ودمج التقنية في التعليم، وتعديل السلوك، ومهارات تدريس الموهوبين، وإدارة فِرق العمل، والتقويم من أجل التعلم، والقيادة التحولية، والتعلم التكاملي "STEM"، بالإضافة إلى التعامل في بيئة العمل.