5000 متدرب ومتدربة في برامج التدريب الصيفي بـ"تعليم عسير"

يذكر أن من أبرز البرامج المقدمة: الأمن السيبراني، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتقويم المتمركز حول المتعلم، وتنمية الدافعية لرفع المستوى التحصيلي للطلبة، ومهارات التصميم والتوثيق الإلكتروني، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، والحوسبة السحابية وتقنيات التعليم، والجيوجبرا، ومبدأ باريتو، والتعلم القائم على المشروعات، و " IELTS COURSE PREPARATION" وتوظيف الأدوات الرقمية في العملية التعليمية، وإدارة المعرفة ودورها في تطوير عمل المؤسسات التعليمية، والتعليم المدمج، والذكاءات المتعددة، ودمج التقنية في التعليم، وتعديل السلوك، ومهارات تدريس الموهوبين، وإدارة فِرق العمل، والتقويم من أجل التعلم، والقيادة التحولية، والتعلم التكاملي "STEM"، بالإضافة إلى التعامل في بيئة العمل.