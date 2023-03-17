حائل.. زراعة أكثر من 2000 شتلة بمتنزه مشار الطبيعي في أول أيام أسبوع البيئة

وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الدكتور فهد بن معيض الحسني، أنه تم زراعة 2000 شتلة في متنزه مشار خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق الحملة، بمشاركة أكثر من 500 متطوع، وتم توزيع أكثر من 7000 شتلة بالمشاركة مع أمانة المنطقة في أسبوع البيئة، والمشاركة مع جامعة حائل في المؤتمر الإقليمي.