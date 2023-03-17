حائل.. زراعة أكثر من 2000 شتلة بمتنزه مشار الطبيعي في أول أيام أسبوع البيئة
نفَّذت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في فرع منطقة حائل زراعة أكثر من 2000 شتلة في متنزه مشار الطبيعي، وذلك خلال الأيام الأولى من انطلاق أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك"، الذي دشنه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وفي التفاصيل، أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل، الدكتور فهد بن معيض الحسني، أنه تم زراعة 2000 شتلة في متنزه مشار خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاق الحملة، بمشاركة أكثر من 500 متطوع، وتم توزيع أكثر من 7000 شتلة بالمشاركة مع أمانة المنطقة في أسبوع البيئة، والمشاركة مع جامعة حائل في المؤتمر الإقليمي.
وأكد "الحسني" أن هذه الحملة شملت تنظيف وتشجير المتنزه بهدف تنمية وزيادة الغطاء النباتي، واستعادة تنوع النباتات والتشجير من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير.