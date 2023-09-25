انطلاق احتفالات اليوم الوطني في أكثر من 600 مدرسة بـ"حفرالباطن"

تزينت 615 مدرسة باللون الأخضر، صباح اليوم الاثنين، في محافظة حفرالباطن، مع انطلاق فعاليات وبرامج احتفالات المدارس التابعة لإدارة التعليم بالمحافظة، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، بمشاركة 129673 طالبًا وطالبة، تحت شعار "نحلم ونحقّق".
كما شارك في انطلاقة الفعاليات التي تستمر حتى الخميس، 13 ربيع الأول الجاري، الكادر التعليمي والإداري في المدارس، وقيادات التعليم والمشرفون التربويون والمشرفات التربويات.
وقال المتحدث باسم تعليم حفرالباطن إبراهيم السليمان: إن الفعاليات والبرامج التي ستنفذ في المدارس وسط متابعة وإشراف قسم نشاط الطلاب والطالبات تحوي عددًا من البرامج أبرزها: "القائد القدوة"، ورسومات طلابية وطنية، و"حارة أجدادي"، ولوحات إنشادية، ومنافسات رياضية وطنية.
بالإضافة لفعاليات "نحلم ونحقق"، و"عاشقينك يا وطن"، و"جزر وطن"، و"دون حدك يا وطن"، و"البيرق"، و"تلوين العلم السعودي بالتقنية الحديثة"، ومعارض مدرسية وعدد من الأوبريتات والفلوكلورات الشعبية.
وأضاف "السليمان" أن البرامج والفعاليات تتم بمشاركة فاعلة ومميزة من شركاء النجاح - أسرة الطالب والطالبة-، بهدف تعزيز قيمة الحب والانتماء والولاء للوطن والقيادة، فضلاً عن استحضار ما قام به المؤسس ورجاله في سبيل لم الشتات وتوحيد البلاد والعباد تحت قيادة رشيدة.
وأوضح المتحدث لـ"تعليم حفرالباطن"، أن عددًا من البرامج والفعاليات ستنفذ انطلاقًا من اليوم وحتى الخميس، تشمل حفلاً مركزيًا، بمشاركة مدارس المحافظة، بالإضافة لمعرض فني مصاحب ومنصة تصوير وأركان مميزة في كل جنبات وأقسام الإدارة.