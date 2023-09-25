انطلاق احتفالات اليوم الوطني في أكثر من 600 مدرسة بـ"حفرالباطن"

وأوضح المتحدث لـ"تعليم حفرالباطن"، أن عددًا من البرامج والفعاليات ستنفذ انطلاقًا من اليوم وحتى الخميس، تشمل حفلاً مركزيًا، بمشاركة مدارس المحافظة، بالإضافة لمعرض فني مصاحب ومنصة تصوير وأركان مميزة في كل جنبات وأقسام الإدارة.