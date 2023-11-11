تبوك.. "المعهد الصناعي" يعلن عن القبول المباشر للفصل الثاني لعام 1445هـ

وأوضح مدير المعهد الصناعي الثانوي بتبوك المهندس غنام العنزي أن التقديم المباشر يستمر لمدة 5 أيام، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، كذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي)، مع ضرورة إنشاء حساب على بوابة قبولي من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.