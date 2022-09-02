على طريقتها وبحضور والديها.. "قلبي" تحتفي بنجاح عملية قلب لطفلة

استقبلت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، صباح أمس الخميس، أحد مستفيدي الجمعية وزوجته وطفلتهما البالغة من العمر 7 أشهر، عقب عملية جراحية أجريت لها في القلب بمدينة الملك فهد الطبية، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.
وحضر والد الطفلة ليقدم شكره وامتنانه للجمعية وجميع العاملين عليها في دعمهم المتواصل حتى بعد العملية والاطمئنان على صحة المستفيد.
من جهتها، بادرت الجمعية باحتفالية مصغرة ورسالة ترحيبية وتقديم هدية للطفلة؛ احتفالاً بشفائها بحضور المدير التنفيذي والطبيب المشرف على حالتها الدكتور هاني باوزير وبقية طاقم الجمعية.
يُذكر أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية يقارب 3405 مستفيدين، فيما أجريت 754 قسطرة للقلب، و164 عملية جراحية بدعم الجمعية.