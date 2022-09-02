على طريقتها وبحضور والديها.. "قلبي" تحتفي بنجاح عملية قلب لطفلة

استقبلت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، صباح أمس الخميس، أحد مستفيدي الجمعية وزوجته وطفلتهما البالغة من العمر 7 أشهر، عقب عملية جراحية أجريت لها في القلب بمدينة الملك فهد الطبية، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.