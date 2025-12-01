جمعية البر بحقال تعلن استقبال طلبات العمليات الجراحية للمستفيدين بمكة

وأكدت الجمعية أن استقبال الطلبات سيكون عبر النموذج الإلكتروني المرفق في الإعلان المنشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى حرصها على تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة في الوقت المناسب، وفق الضوابط المعتمدة.