جمعية البر بحقال تعلن استقبال طلبات العمليات الجراحية للمستفيدين بمكة

أعلنت جمعية البر بحقال عن بدء استقبال طلبات المستفيدين الراغبين في إجراء عمليات جراحية، بما في ذلك عمليات العيون، خلال الفترة من 10 إلى 12 / 6 / 1447هـ، وذلك ضمن جهودها لتعزيز جودة الحياة وتقديم الدعم الصحي للفئات المستفيدة.
وأكدت الجمعية أن استقبال الطلبات سيكون عبر النموذج الإلكتروني المرفق في الإعلان المنشور على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى حرصها على تمكين المستفيدين من الحصول على الخدمات الطبية اللازمة في الوقت المناسب، وفق الضوابط المعتمدة.
واستثنت الجمعية عمليات التجميل من هذا البرنامج، ودعت المستفيدين إلى المبادرة بتعبئة النموذج خلال المدة المحددة للاستفادة من هذه الخدمة.