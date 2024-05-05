نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج التاسع عشر بكلية المجتمع بالدمام

رعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، حفل كلية المجتمع بالدمام، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلابها وذلك مساء اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف وعميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، بالإضافة إلى مسؤولي الكلية وأساتذتها وأولياء أمور الخريجين.