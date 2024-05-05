نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج التاسع عشر بكلية المجتمع بالدمام

رعى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، حفل كلية المجتمع بالدمام، التابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بتخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلابها وذلك مساء اليوم الأحد، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف وعميد الكلية الدكتور هيثم بن محمد باحيدرة، بالإضافة إلى مسؤولي الكلية وأساتذتها وأولياء أمور الخريجين.
وهنأ الدكتور باحيدرة الخريجين ونوه بما يتميزون به من قوة الإرادة وصدق العزيمة، ورفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز لتفضله برعاية الحفل تشديدًا على اهتمام الدولة بالتعليم وما تحمله لمؤسساته من تقدير.
وألقى الخريج محمد محمود بادقار بدوره كلمة الخريجين، معبرًا فيها عن سعادته بالتخرج من كلية المجتمع، كما هنأ زملاءه بالمناسبة التي ينتقلون فيها من قاعات الدراسة إلى مواقع العطاء للمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية والتقنية التي يشهدها بلدنا الكريم.
وألقى خالد عبدالمحسن الشريان في كلمة أولياء الأمور بأنه يحمل في قلبه اليوم فرحة آباء وأمهات يملؤهم الأمل والتفاؤل بمستقبل أبنائهم والثقة بقدرتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.