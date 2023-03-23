جمعية قدرة بـ"الرس" تستعد لإطلاق عمرة مجانية للعام الثاني لذوي الإعاقة

من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لجمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالرس، حمد الظاهري إن هذه المبادرة جاءت لتحقيق رغبات ذوي الإعاقة من عمرة مجانية للعام الثاني بعد نجاحها ولله الحمد العام الماضي مع مرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، والتي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة لظروفهم الخاصة.