جمعية قدرة بـ"الرس" تستعد لإطلاق عمرة مجانية للعام الثاني لذوي الإعاقة

تستعد جمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الرس بالقصيم لإطلاق حافلة مجانية للعمرة للعام الثاني في شهر رمضان المبارك لمجموعة من الأشخاص من الرجال والنساء من مستفيدي الجمعية من ذوي الإعاقة يوم الخميس الموافق 8 / 9 / 1444هـ.
يأتي ذلك ضمن سلسلة من البرامج والمبادرة التي تقوم عليها جمعية قدرة بالرس والتي تحرص على تحقيق الأهداف المباشرة لذوي الإعاقة.
من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لجمعية قدرة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالرس، حمد الظاهري إن هذه المبادرة جاءت لتحقيق رغبات ذوي الإعاقة من عمرة مجانية للعام الثاني بعد نجاحها ولله الحمد العام الماضي مع مرافقيهم لمساعدتهم في تأدية العمرة، والتي تشمل الإفطار والسحور والسكن والنقل ومجموعة من الخدمات ومراعاة لظروفهم الخاصة.
وأضاف الظاهري "أن الحملة بدعم مباشر من المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري في المملكة.
وقدم "الظاهري" شكره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على الجهود العظيمة والإنجازات المباركة في منصة إحسان التي تصب في خدمة الدين والوطن والإنسان عامة، سائلاً المولى أن يُضاعف لهم المثوبة على ذلك.