"عمومية الوداد" تشيد باعتماد قوائمها المالية لعام 2021 من الـ(BIG4)

أشادت الجمعية العمومية لجمعية الوداد الخيرية، بما تم تحقيقه بحصولها على اعتماد قوائمها المالية لعام 2021م، من شركة KPMG، وهي واحدة من أكبر شركات المراجعة على مستوى العالم والمعروفة مهنياً بالـ(BIG4) والمصنفة الرابعة عالمياً.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد عن بعد، بحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس الإدارة المهندس حسين بن سعيد بحري، وأعضاء الجمعية العمومية.
وخلال الاجتماع استعرضت الجمعية العمومية التقرير السنوي لنشاط الجمعية والذي تضمن عدداً من الإنجازات التي تحققت في سبيل خدمة الأطفال الأيتام والأسر المحتضنة.
وأكدت الجمعية العمومية على أهمية مواصلة الجهود في تأهيل الأسر الراغبة في احتضان الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية الوالدية (مجهولي الأبوين)، وإعداد البرامج والمناهج التربوية والاجتماعية المناسبة لهم وتعزيز ثقافة احتضان الأطفال الأيتام لدى أفراد المجتمع، وتوعية المجتمع بدوره الإيجابي في التعامل معهم وإعداد ودعم البحوث والدراسات التي تهتم بمعالجة قضيتهم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من القرارات.
يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية من الوالدين دون عمر السنتين، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة رعاية هؤلاء الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.