"عمومية الوداد" تشيد باعتماد قوائمها المالية لعام 2021 من الـ(BIG4)

يذكر أن جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام هي أول جمعية سعودية متخصصة في رعاية الأطفال الأيتام من فاقدي الرعاية من الوالدين دون عمر السنتين، وإسناد احتضانهم إلى أسر سعودية مؤهلة، وتعمل على مستوى المملكة تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي توكل إليها مهمة رعاية هؤلاء الأطفال وإيجاد أسر حاضنة لهم وفق المعايير والشروط المعتمدة.