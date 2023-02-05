مساعد الأمين العام لشؤون المحامين "مروان الروقي" يترجل من منصبه

من جانبهم، ثمَّن المحامون والأعضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي جهود الدكتور مروان الروقي عبر مسيرة العطرة خلال فترة عمله مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالشكر والتقدير لما قام به من إضافات للمهنة غير مسبوقة من تعزيز بمجالات التعاون المشتركة بين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية والمهتمين بالمجال.