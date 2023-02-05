مساعد الأمين العام لشؤون المحامين "مروان الروقي" يترجل من منصبه

ترجل مساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان بن مرزوق الروقي بعد مرور ست سنوات من التأسيس والبناء والتمكين بهيئة المحامين السعوديين.
وقالت الهيئة السعودية للمحامين عبر حسابها الرسمي في "تويتر"؛ نثمن لمساعد الأمين العام لشؤون المحامين الدكتور مروان بن مرزوق الروقي إسهاماته المتميزة وجهوده المقدمة في تطوير القطاع والعناية بممارسيه طوال فترة تكليفه، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في رحلته القادمة.
من جانبهم، ثمَّن المحامون والأعضاء عبر منصات التواصل الاجتماعي جهود الدكتور مروان الروقي عبر مسيرة العطرة خلال فترة عمله مساعد الأمين العام لشؤون المحامين بالشكر والتقدير لما قام به من إضافات للمهنة غير مسبوقة من تعزيز بمجالات التعاون المشتركة بين قطاع المحاماة والاستشارات القانونية والمهتمين بالمجال.
الجدير بالذكر أن الدكتور مروان بن مرزوق الروقي حاصل على عدة مؤهلات بالقانون حتى وصوله إلى درجة الدكتوراة فيها والحاصل على جائزة التميز بالتوعية الحقوقية.