جامعة أم القرى تنظّم ورشة كفاءة الإنفاق بمشاركة قيادات التعليم والجامعات

برعاية معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، افتتح رئيس جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور معدي بن محمد آل مذهب، ورشة العمل بعنوان "تبادل التجارب والممارسات المتميزة في كفاءة الإنفاق لمنظومة التعليم والتدريب"، وذلك بقاعة الملك سعود في المدينة الجامعية بالعابدية.
وتهدف الورشة إلى تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين جهات منظومة التعليم والتدريب، بمشاركة عدد من القيادات ومنسوبي الجهات ذات العلاقة، ضمن جهود رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودة المخرجات التعليمية.
وأكد الدكتور آل مذهب أن ما تحظى به منظومة التعليم من دعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – ومتابعة معالي وزير التعليم، أسهم في تعزيز الاستفادة من المبادرات وتطوير الأداء المؤسسي، بما يحقق الاستدامة ويرفع مستوى جودة التعليم.
من جانبه، أوضح الدكتور عامر الزائدي، المشرف العام على مشاريع كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي والتحول في مجلس شؤون الجامعات، أن المنظومة تركّز على توجيه الميزانيات نحو ما يعزز جودة العملية التعليمية، مشيرًا إلى استعراض 20 تجربة ناجحة في كفاءة الإنفاق على مستوى الجامعات.
كما استعرض المهندس محمد الجاسر، مسؤول تمكين قطاع التعليم العالي في هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مستهدفات الهيئة والممكنات الداعمة لها، مشددًا على أهمية رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشروعات، وتحسين المشتريات الحكومية، وبناء قدرات الكوادر الوطنية، بما يعزز الاستخدام الأمثل للموارد ويحقق المستهدفات الوطنية.
واختتمت الورشة بزيارة تعريفية إلى "وادي مكة للتقنية"، الذراع الاستثماري للجامعة، حيث اطّلع المشاركون على أبرز المشروعات والمبادرات، والدور الثقافي والتقني الذي يؤديه، إلى جانب استعراض عدد من المقتنيات واللوحات والمخطوطات الأثرية والتاريخية.