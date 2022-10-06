جامعة نورة تُطلق برامج كرسي أبحاث الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

وتشمل خطة عمل الكرسي لهذا العام ورش عمل وبرامج بحثية؛ منها: برنامج خبراء الذكاء الاصطناعي، يقدمه نخبة من رواد وعلماء الذكاء الاصطناعي في العالم، وورش عمل وندوات متخصصة في الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، إضافةً إلى دعوة الباحثين محليًّا ودوليًّا للمشاركة بمقترحاتهم البحثية في مجال الكرسي.