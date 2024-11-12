"اتحاد الملاكمة والركل" يختتم مشاركته في فعالية "عزيمة" لتعزيز الوعي الرياضي

وأشار إلى أن المشاركة في فعالية «عزيمة» جاءت بهدف تفعيل برنامج الأنشطة الرياضية المحلية، إضافة لتفعيل عدد من الفعاليات والمبادرات، مثل «قادر» التي تستهدف توفير الفُرص الرياضية لجميع من يجد صعوبات في ممارسة الرياضة، سواءً بسبب وجود إعاقة من أي نوع أو بسبب قلة الإمكانات المادية.