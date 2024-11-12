"اتحاد الملاكمة والركل" يختتم مشاركته في فعالية "عزيمة" لتعزيز الوعي الرياضي

شارك الاتحاد السعودي للملاكمة والركل «الكيك بوكسينج» في فعالية «عزيمة»، التي جاءت بتنظيم مركز الملك سلمان الاجتماعي بالتعاون مع فرع وزارة الرياضة في الرياض يومي الجمعة والسبت الماضيين.
ومثّل الاتحاد في الفعالية فهد باهديلة، عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد الشهري، المدير التنفيذي للاتحاد.
و أكد باهديلة أن الفعالية شهدت حضورًا من مختلف فئات المجتمع، تجاوز 150 زائرًا تعرفوا من خلالها على أهداف الاتحاد وقوانين اللعبة، إضافة إلى ممارستها.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة والركل أنه تم تجهيز الجناح الخاص بالاتحاد بعدد من المعلومات التعليمية لتعزيز ثقافة المجتمع بمختلف أطيافه، إضافة إلى توفير حلبة مخصصة لتعليم المبتدئين من قبل المدربين المتخصصين واللاعبين المشاركين في هذه الفعالية.
وأشار إلى أن المشاركة في فعالية «عزيمة» جاءت بهدف تفعيل برنامج الأنشطة الرياضية المحلية، إضافة لتفعيل عدد من الفعاليات والمبادرات، مثل «قادر» التي تستهدف توفير الفُرص الرياضية لجميع من يجد صعوبات في ممارسة الرياضة، سواءً بسبب وجود إعاقة من أي نوع أو بسبب قلة الإمكانات المادية.