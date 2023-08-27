"إرادة التوحد" بنجران تطلق 400 جلسة تعديل سلوك وتخاطب

ويستهدف البرنامج مستفيدي الجمعية من ذوي اضطراب التوحد بأكثر من 400 ساعة تدريبية وتأهيلية علاجية لتطوير وتنمية مهارات ذوي اضطراب التوحد بنجران والمساعدة على تعديل سلوكهم وجلسات للنطق والتخاطب ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية في تقديم الخدمات المتنوعة لمستفيديها في المجال التأهيلي والتدريبي والتعليمي.