"إرادة التوحد" بنجران تطلق 400 جلسة تعديل سلوك وتخاطب

نفذت جمعية "إرادة التوحد" بنجران أولى جلسات برنامج تعديل السلوك وبرنامج النطق والتخاطب بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية.
ويستهدف البرنامج مستفيدي الجمعية من ذوي اضطراب التوحد بأكثر من 400 ساعة تدريبية وتأهيلية علاجية لتطوير وتنمية مهارات ذوي اضطراب التوحد بنجران والمساعدة على تعديل سلوكهم وجلسات للنطق والتخاطب ويأتي ذلك ضمن برامج الجمعية في تقديم الخدمات المتنوعة لمستفيديها في المجال التأهيلي والتدريبي والتعليمي.
فيما ثمّنت رئيس مجلس إدارة الجمعية غالية السويدي، اهتمام ودعم مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية لذوي الإعاقة ودعمها السخي لهذه الفئة الغالية من خلال الجلسات العلاجية لهم.
وقالت "السويدي" إن مثل هذا وهذه البرامج تفتح للجمعية آفاقًا لتقديم الخدمات بجودة عالية لتعود بالنفع والفائدة لذوي اضطراب طيف التوحد.
وأكدت أن الجمعية لتسخير كل ما من شأنه أن يعود بالنفع والفائدة لهذه الفئة الغالية على قلوبنا والعمل على تحسين وتقديم الخدمات الملائمة لهم.