"مجدوع القرني" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 94

قدم المستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن مجدوع القرني، اليوم الأحد، التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الرابع والتسعين.
وقال: أتشرف برفع أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -أيدهما الله- سائلًا الله سبحانه وتعالى لمملكتنا العظمى قيادة وحكومة وشعبًا المزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار.
كما ابتهل إلى الله، أن يمطر على قبر والد الجميع، موحد هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز، شآبيب الرحمة والرضوان، ومن لقي ربه من أبنائه البررة وقادوا السفينة بكل اقتدار، كما أسأل الله، أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعون من عنده لتحقيق ما يصبوان إليه.
وتابع: لكي يستمر ما نحن فيه، وللتعاون مع ولاة الأمر، فإني أطالب من شرفهم الله، بهذه القيادة الحكيمة، من المواطنين الاستمرار في بناء وحدة نسيجنا الاجتماعي، وتقوية اللحمة الوطنية، والبعد عن النعرات القبلية المقيتة التي تبث الكراهية والفرقة.
كما قال: ليعلم كل مستهتر أن الدولة لن تتسامح مع من يسيء إلى الآخرين، والعقوبات بحق من يتجاوز واضحة ورادعة، وتهديد السلم المجتمعي خط أحمر.