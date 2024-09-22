"مجدوع القرني" يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني 94

كما ابتهل إلى الله، أن يمطر على قبر والد الجميع، موحد هذا الكيان الكبير الملك عبدالعزيز، شآبيب الرحمة والرضوان، ومن لقي ربه من أبنائه البررة وقادوا السفينة بكل اقتدار، كما أسأل الله، أن يمد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بعون من عنده لتحقيق ما يصبوان إليه.