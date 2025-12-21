بلدية ذهبان تضبط مخالفات تأجير عشوائي بخليج سلمان وتواصل حملاتها الرقابية

نفّذت بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة حملة ميدانية في خليج سلمان، لرصد المخالفات البلدية ضمن جهودها لتعزيز السلامة العامة والحفاظ على المشهد الحضري في المناطق الساحلية.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية، عبدالله مباركي، أن الفرق الرقابية، وبمشاركة الجهات المعنية، رصدت أنشطة مخالفة شملت تأجير دراجات نارية وبسطات، وسيارات آيسكريم، جميعها دون تراخيص نظامية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة للوائح البلدية.
وأضاف أن الحملة أسفرت عن سحب وحجز عدد من الدراجات النارية المخالفة، وحجز سيارات آيسكريم غير مرخصة، إضافة إلى إزالة بسطات تأجير عشوائية، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة الزوّار، إلى جانب تشويه المشهد البصري.
وأكد مباركي استمرار بلدية ذهبان في تنفيذ حملاتها الميدانية، ورصد مختلف الظواهر السلبية، مع تطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لمرتادي المواقع الساحلية في محافظة جدة.