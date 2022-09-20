سجل وأنقذ حياة…"غرفة مكة" تنظم حملة للتبرع بالخلايا الجذعية

وفي الوقت الذي يعتبر فيه السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية الأكبر في العالم العربي، أوضح نائب رئيس السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية بالمنطقة الغربية لؤي حنيف أن الخلايا الجذعية تعتبر من الخلايا الرئيسية المكونة والمنتجة لجميع الخلايا البالغة في أنسجة جسم الإنسان، وهي المسؤولة عن إنتاج خلايا الدم وتجديدها باستمرار طيلة حياة الإنسان، مضيفاً: "العديد من الممارسين الصحيين يتعبرونها أملاً لكثير من الأمراض، وبحسب جريدة الوطن السعودية فإن السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية يعد الأكبر في العالم العربي".

من جهته، أوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف المهندس عصمت معتوق أن غرفة مكة المكرمة تسهم باستمرار في تشجيع الوعي بضرورة تنمية المبادرات الاجتماعية وخلق ثقافة متوازنة للتطوع بكافة أشكاله.