"التمياط" يوقّع كتابه "غزّة.. بقايا أمل" في معرض الكويت الدولي للكتاب

يشهد معرض الكويت الدولي للكتاب، المُقام خلال الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، حفل توقيع كتاب "غزّة.. بقايا أمل" للكاتب السعودي الدكتور سلطان فهيد التمياط، وذلك يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 عند الساعة السابعة مساءً في جناح مركز طروس (قاعة 6 – جناح 1).
ويأتي الكتاب ضمن سلسلة الإصدارات التي يقدّمها مركز طروس لصناعة الوعي، حيث يعرض المؤلّف مجموعة من المشاهد الإنسانية والرؤى الفكرية حول صمود غزّة، مستعرضًا ملامح الألم والرجاء التي تختزلها المدينة في وجه محنتها.
ودعا المركز جمهور المعرض والمهتمين بالشأن الإنساني والثقافي إلى حضور الفعالية والاطلاع على محتوى الإصدار، إضافة إلى فرصة لقاء المؤلّف والحصول على نسخة موقّعة.