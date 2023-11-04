اختتام فعاليّات مبادرة "عز على عز" لدعم أسر شهداء الواجب بجامعة نجران

من جهة أخرى، أكد الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله آل مرعي، عميد كلية التربية، حرص الكلية على تقديم مبادرات مجتمعية فاعلة لأسر شهداء الواجب، وبرامج دعم نفسي ومعنوي وإرشادي، من خلال أساتذة متخصصين، انطلاقًا من رسالة الكلية ودورها في خدمة الوطن.