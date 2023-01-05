جازان.. 120 ألف مراجع استفاد من الخدمات الطبية بمستشفى أحد المسارحة في 2022

كشف مستشفى أحد المسارحة العام بمنطقة جازان، أنه قدم خدماته لـ 120509 مستفيدين بمختلف أقسام المستشفى، خلال عام 2022م .
وفي التفاصيل، قال مدير المستشفى الأخصائي رائد بن عبدالله بركات إن المستشفى قدم خدماته لـ 120509 مستفيدين خلال عام 2022م، منهم 97992 مستفيدًا تلقّوا خدماتهم بقسم الطوارئ، و19762 مستفيدًا بخدمات العيادات الخارجية، و 2755 بالعيادات الافتراضية .
وتابع "بركات" قائلًا: إن المستشفى قد أجرى خلال هذه الفترة 968 عملية ، تنوعت في مختلف التخصصات كالجراحة العامة والعظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والتخصصات العلاجية الأخرى.
وأجرى أكثر من 332789 فحصًا مخبريًّا ، و54911 فحصًا إشعاعيًّا واشتملت على 50703 أشعة سينية و 2154 أشعة مقطعية و6054 أشعة تلفزيونية، و تعامل قسم الخدمة الاجتماعية مع 6220 حالة.
وأشار إلى أن فريق الطب المنزلي نفذ 2177 زيارة، واستفاد 8405 مراجعين من خدمات التأهيل الطبي، و تم إجراء 1075 حالة ولادة، منها 868 ولادة طبيعية و207 ولادة قيصرية و فحص 932 من حديثي الولادة .
وأوضح أن المستشفى يعمل على رصد ومتابعة حالات الدخول والخروج للمرضى وتحديد الشواغر بصفة يومية، إضافة إلى تطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع الأقسام .
وأشاد مدير المستشفى بتميز جميع العاملين بالمستشفى وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين .
وفي الختام، أعرب عن شكره و تقديره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى، و منوهًا بمتابعة واهتمام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي ، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ودعمهم المتواصل لمستشفى أحد المسارحة العام مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.