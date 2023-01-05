جازان.. 120 ألف مراجع استفاد من الخدمات الطبية بمستشفى أحد المسارحة في 2022

وفي الختام، أعرب عن شكره و تقديره لكل الجهود المبذولة من منسوبي المستشفى، و منوهًا بمتابعة واهتمام مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي ، والمساعد للخدمات العلاجية الدكتور عواجي بن قاسم النعمي، ودعمهم المتواصل لمستشفى أحد المسارحة العام مما أسهم في تطوير وتحسين جودة العمل.