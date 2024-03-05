"القطاع غير الربحي" يوافق على تأسيس جمعية الحج والعمرة الصحية

صدرت الموافقة الرسمية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، على تأسيس جمعية الحج والعمرة الصحية، التي تهتم بصحة الحجاج والمعتمرين.
وتتمثّل رؤية الجمعية في كونها منظومة صحية رائدة لخدمة الحجاج والمعتمرين، وتسعى من خلال رسالتها لتحسين جودة الحياة الصحية لهم عبر منظومة عمل مهنية وحلول مستدامة الأثر.
ومن أبرز أهدافها: تقديم الخدمات العلاجية والوقائية والإسعافية، والجاهزية للاستجابة السريعة في الأزمات الصحية المتعلّقة بالحجاج والمعتمرين، والعمل على استقطاب الممارسين الصحيين والكوادر الصحية التطوعية، والمساهمة في بناء قدراتهم العلمية والعملية.
واعتبر رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، أن تأسيس "الحج والعمرة الصحية" كان هاجسًا يراود الجميع، مشيدًا بدور المؤسسين من أجل أن ترى الجمعية النور.
كما ثمّن دور المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دعم تأسيس الجمعية وثقته في الأعضاء المؤسسين.
وأضاف "السويلم": أن الجمعية تسعى إلى مساندة جهود الدولة، أيدها الله، في تقديم الخدمات الصحية للحجاج والمعتمرين، وفق مستهدفات الرؤية الوطنية 2030 في تعزيز الخدمات الصحية والارتقاء بها، بما يسهم في تسهيل الحصولِ عليها، وتحسين جودة الحياة الصحية.
ودعا "السويلم" المحسنين من رجال الأعمال والمؤسسات المانحة والشركات والبنوك، إلى دعم هذه الجمعية المباركة؛ انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية، وأن يجعل ما يقدمونه صدقةً جاريةً عند الله تعالى.
ومن جانبه عبّر نائب رئيس مجلس الجمعية الدكتور خالد بن عبد الله طيب، عن جزيل شكره للمركر الوطني والمؤسسين، مؤكدًا أن الجمعية ستسعى بكل جهد إلى أن تكون رافدًا ومساندًا لجهود الدولة، أيّدها الله، في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.
وتشارك أيضًا في عطاءات الدولة الإنسانية في المجال الصحي لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.
وأشاد "طيب" بكل من ساهم في دعم تأسيس الجمعية، سائلًا العلي العظيم ألّا يحرمهم الأجر والمثوبة.