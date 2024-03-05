"القطاع غير الربحي" يوافق على تأسيس جمعية الحج والعمرة الصحية

ومن جانبه عبّر نائب رئيس مجلس الجمعية الدكتور خالد بن عبد الله طيب، عن جزيل شكره للمركر الوطني والمؤسسين، مؤكدًا أن الجمعية ستسعى بكل جهد إلى أن تكون رافدًا ومساندًا لجهود الدولة، أيّدها الله، في تقديم الخدمات الصحية المتميزة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.