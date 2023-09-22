"محافظ ينبع": اليوم الوطني مناسبة غالية على جميع أفراد المجتمع وذكرى مجيدة وعملية بناء مستمرة

رفع محافظ ينبع، سعد بن مرزوق السحيمي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللحكومة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني 93 للمملكة.
وقال محافظ ينبع إن هذا اليوم الوطني مناسبة غالية على كافة أفراد المجتمع فيما يستذكر الجميع ما قدمه الآباء والأجداد بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، من بطولات وكفاح لتوحيد وتأسيس هذا البلد الشامخ، وفي هذا اليوم يغرس الأبناء حب هذا الوطن وكيفية المحافظة عليه وعلى مقدراته وان يكونوا مرآة صادقة تعكس قيم ديننا الحنيف والمساهمة في بناء وطن قوي مزدهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين وسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه - حفظهم الله- والشعب السعودي بهذه الذكرى المجيدة، سائلًا المولى عز وجل أن ينعم علينا بدوام الاستقرار والأمن والازدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.
كما أكد وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري أنه في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل وطننا الغالي بمناسبة عزيزة على كل مواطن، وهي ذكرى اليوم الوطني التي سطرها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ورجاله المخلصون في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام واليوم مانعيشه من رفاهية ونهضة حضارية في جميع المجالات بفضل دعم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأضاف بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين: "أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لنا بلادنا وقيادتنا وأن يديم علينا نعمة التي لا تعد ولا تحصى وأن يجعل هذا البلد آمنًا مستقرًا إنه سميع مجيب".
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة ينبع سابقًا، مراد علي العروي، أن اليوم الوطني ذكرى مجيدة وعملية بناء مستمرة كما تمثل مناسبة "اليوم الوطني" ذكرى عظيمة وعزيزة على قلب كل مواطن لما تجسده من معانٍ كبيرة في الوحدة التي أرساها الملك المؤسس - طيب الله ثراه - وثبت دعائمها من بعده أبناؤه الميامين البررة على أساس من العدل والحرية والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، كما تحمل في طياتها الكثير من الإنجازات وعلى مدى ثلاثة وتسعين عاماً.
وأضاف: "تعد هذه المناسبة العزيزة على قلوب السعوديين فرصة سانحة للتعبير عن صدق مشاعرهم وتجديد ولائهم للقيادة الرشيدة، مشيرًا أن المتابع لمسيرة المملكة منذ توحيدها في ١٧ جمادى الأولى ١٣٥١هـ على يدي الملك المؤسس وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله" يلاحظ بوضوح تسارع وتيرة النمو والتطور في كافة المجالات".
وقال إنه "في هذه المناسبة المباركة نقف تقديراً وإجلالاً لما تحقق في عهده الزاهر - حفظه الله - من منجزات تاريخية وجهود حثيثة نحو ترسيخ بناء الدولة وتمتين أسس نموها وتطورها وازدهارها بتوظيف الإمكانات البشرية والمادية في عملية متوازنة تحقق للمواطن أرقى مستويات المعيشة وفق التوجه السياسي والاقتصادي والتنموي الذي رسمته المملكة من خلال رؤية ( 2030)".
وتابع: "هذه المنجزات لم تأت بالصدفة أو وليدة التمنيات بل هي ثمرة لجهود عظيمة طوال عدة عقود من الزمن واكبها العديد من المعوقات والتي لم تثن ولاة الأمر عن تحقيق كل ما يصبو إليه المواطن وأثمرت عن منجزات تحدث عنها القاصي قبل الداني مما جعل بلادنا الغالية بفضل الله ثم بجهود ودعم ولاة الأمر تتبوأ مكانة عالمية ويستشهد في كل مكان بكثير من منجزاتها وبتجربتها العظيمة في الوحدة والبناء وبدورها الإسلامي القيادي الرائد ومكانتها المتقدمة في الاقتصاد الدولي".
وأشار أنه يظل الإنجاز المتميز الذى تحقق على صعيد تنمية الموارد البشرية وبناء الإنسان السعودي أبرز وأهم هذه المنجزات، وفي الختام أرفع أسمى أيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة بذكرى يومنا الوطني، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.