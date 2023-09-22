"محافظ ينبع": اليوم الوطني مناسبة غالية على جميع أفراد المجتمع وذكرى مجيدة وعملية بناء مستمرة

كما أكد وكيل محافظة ينبع فيصل بن حمد المطيري أنه في مثل هذا اليوم من كل عام يحتفل وطننا الغالي بمناسبة عزيزة على كل مواطن، وهي ذكرى اليوم الوطني التي سطرها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ورجاله المخلصون في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام واليوم مانعيشه من رفاهية ونهضة حضارية في جميع المجالات بفضل دعم قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين حفظهما الله.