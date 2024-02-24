عرضة وخيول وصقور وسيارات.. احتفال مميز من "بلدية الفوارة" بيوم التأسيس

احتفلت بلدية مركز الفوارة بيوم التأسيس المجيد الذي يصادف 22 فبراير من كل عام؛ وذلك في ساحة البلدية العامة، بحضور تجاوز حاجز 4000 زائر؛ حيث شهد الاحتفال رئيس مركز الفوارة عبدالله بن سالم بن نحيت؛ ورئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد بن فهد الحربي؛ ورئيس مركز النمرية ثواب بن عبدالله الجليدي؛ ومديرو الأجهزة العسكرية والمدنية بالفوارة.