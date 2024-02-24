عرضة وخيول وصقور وسيارات.. احتفال مميز من "بلدية الفوارة" بيوم التأسيس

احتفلت بلدية مركز الفوارة بيوم التأسيس المجيد الذي يصادف 22 فبراير من كل عام؛ وذلك في ساحة البلدية العامة، بحضور تجاوز حاجز 4000 زائر؛ حيث شهد الاحتفال رئيس مركز الفوارة عبدالله بن سالم بن نحيت؛ ورئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد بن فهد الحربي؛ ورئيس مركز النمرية ثواب بن عبدالله الجليدي؛ ومديرو الأجهزة العسكرية والمدنية بالفوارة.
وتنوّعت الفعاليات بين متحفٍ متنقل، وسياراتٍ كلاسيكية، وعرض خيول وصقور عربية، إضافة إلى أوبريت خاص بهذه المناسبة والعرضة السعودية، وإلقاء عددٍ من القصائد ورواية بعض القصص الملحمية لملوك هذا الوطن العظيم.
كما تمّ خلال الفعالية دعم الأسر المنتجة، وتقديم فعاليات متنوّعة للأطفال؛ كالرسومات و"الإنمي"، والتصوير بالزي التراثي، وكذلك مسابقة "أجمل زي"، وتمّ توزيع عدد 35 هدية عبارة عن سحوبات وقسائم مقدمة من مراكز علاجية ومختبرية وأجهزة جوّالات وعطور.