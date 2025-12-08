تكريم الجمعية السعودية لمرضى الكبد في مؤتمر الإسكندرية لزراعة الكبد

حظيت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد بتكريم خاص خلال مؤتمر زراعة الكبد لمرضى الأورام، الذي انطلقت أعماله في 5 ديسمبر 2025 بمدينة الإسكندرية، ويستمر حتى 7 ديسمبر، بتنظيم من الجمعية المصرية لزراعة الكبد.
وجاء هذا التكريم تقديرًا للدور الإنساني والصحي الذي تضطلع به الجمعية في دعم مرضى الكبد، ورفع الوعي بأمراض الكبد، إلى جانب مبادراتها النوعية التي تسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين وتعزيز الشراكات الطبية والمجتمعية.
وتسلّم درع التكريم نيابة عن الجمعية، نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور راشد محمد أبا الخيل، في احتفاء يجسّد التقدير الإقليمي لجهود الجمعية ومكانتها البارزة في مجال رعاية مرضى الكبد.